Общество
В Стамбуле отменили концерт российской группы из-за обвинений в сатанизме

В Стамбуле отменили концерт Slaughter to Prevail из-за обвинений в сатанизме

Власти Стамбула отменили концерты польской метал-группы Behemoth и российской группы Slaughter to Prevail после медиакампании со стороны консервативных исламистских групп, обвинивших музыкантов в пропаганде «сатанизма» («международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает TVP World.

Выступления были запланированы в районе Бешикташ, администрация которого заявила, что решение об отмене было принято из-за «несовместимости» групп с «общественными ценностями Турции». Губернатор Стамбула Давут Гюль поддержал отмену концертов, написав в X, что «в Стамбуле никогда не допускалась и не будет допускаться никакая деятельность, развращающая общество».

Группа Behemoth в своей заявлении в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) указала, что, несмотря на переговоры с местными властями, решение осталось окончательным.

«Отмена концертов произошла после давления со стороны религиозных групп, которые охарактеризовали наше искусство как сатанинскую пропаганду и сочли его неприемлемым. Это еще один пример использования идеологии для подавления художественного самовыражения и ограничения культурной свободы», — говорится в сообщении. Группа также заявила о приверженности творческой независимости и свободе самовыражения без цензуры и выразила сожаление перед поклонниками.

Вокалист Slaughter to Prevail, выступающий под псевдонимом Alex Terrible, отверг обвинения, заявив, что участники группы не являются сатанистами. «Народ Турции, я люблю вас и уважаю вашу страну и религию. Но не называйте меня сатанистом», — добавил он.

Верховный суд признал экстремистским «движение сатанизма»
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Группа Behemoth, отмечает TVP World, ранее вызывала споры в родной Польше. Ее фронтмен Адам Дарски неоднократно становился фигурантом судебных разбирательств по обвинениям в оскорблении религиозных чувств.

В 2007 году на сцене в Гдыне он разорвал Библию, назвав ее «книгой лжи», и разбросал страницы. В 2015 году Верховный суд Польши подтвердил его оправдательный приговор. Другие дела касались фотографии 2019 года, на которой он наступает на изображение Девы Марии, и видео 2016 года с распятием, прикрепленным к фаллической фигуре.

В 2024 году суд в Гданьске оправдал его по двум пунктам обвинения и условно прекратил рассмотрение третьего, а в 2025 году это решение было подтверждено.

