В Петербурге загорелся заброшенный кинотеатр на улице Лени Голикова

В неэксплуатируемом здании в Кировском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба городского МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 20:57 мск.

Пожар начался в неэксплуатируемом здании ул. Лени Голикова, д. 29. По этому адресу находится здание бывшего кинотеатра «Комсомольский» (позднее «Орбита»). Огонь охватил 150 кв. м, к тушению привлекли 4 единицы техники и 19 пожарных. Сведений о пострадавших, как отмечает МЧС, пока нет.

Кинотеатр построили в 1970 году, он пустует более 20 лет. Изначально здание планировали переоборудовать под школу искусств, но позднее было решено его снести, чтобы возвести новый объект для той же цели, писали «Санкт-Петербургские ведомости».

До этого, в ночь на 16 сентября, в петербургском районе Купчино сгорело здание бывшего кинотеатра «Слава». На момент пожара помещения там арендовали ресторан и зоомагазин. В результате инцидента никто не пострадал, однако огонь повредил припаркованные поблизости автомобили.