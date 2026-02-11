 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

В Петербурге загорелся заброшенный кинотеатр на улице Лени Голикова

В неэксплуатируемом здании в Кировском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба городского МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 20:57 мск.

Пожар начался в неэксплуатируемом здании ул. Лени Голикова, д. 29. По этому адресу находится здание бывшего кинотеатра «Комсомольский» (позднее «Орбита»). Огонь охватил 150 кв. м, к тушению привлекли 4 единицы техники и 19 пожарных. Сведений о пострадавших, как отмечает МЧС, пока нет.

В центре Москвы произошел пожар в жилом 8-этажном доме
Общество
Фото:Екатерина Сушкова / URA.ru / Global Look Press

Кинотеатр построили в 1970 году, он пустует более 20 лет. Изначально здание планировали переоборудовать под школу искусств, но позднее было решено его снести, чтобы возвести новый объект для той же цели, писали «Санкт-Петербургские ведомости».

До этого, в ночь на 16 сентября, в петербургском районе Купчино сгорело здание бывшего кинотеатра «Слава». На момент пожара помещения там арендовали ресторан и зоомагазин. В результате инцидента никто не пострадал, однако огонь повредил припаркованные поблизости автомобили.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Санкт-Петербург пожар кинотеатры МЧС
