Путин поручил кабмину улучшить жилищные программы для семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 июня предложения по улучшению жилищных программ для семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Банком России и акционерным обществом «Дом.РФ» и представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей, имеющих детей», — сказал Путин.
Среди необходимых совершенствований Путин назвал:
- улучшение жилищных условий семей, имеющих детей в возрасте до семи лет;
- возможность перехода семей из одной государственной программы в другую по мере увеличения количества детей в семье;
- дифференциацию ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье;
- улучшение жилищных условий семей с детьми, не имеющих собственного жилья, путем развития льготной аренды жилья для таких семей.
Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов России, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.
В декабре Путин заявил, что для повышения рождаемости важны не только материальные меры поддержки, но прежде всего внутренний настрой молодых людей на раннее создание семьи и рождение детей. По его словам, сейчас молодежь сосредоточена на образовании и карьере, из-за чего женщины откладывают рождение первого ребенка до 30 лет, а затем не решаются на второго.
