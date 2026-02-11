 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Медведев считает, что нужно пересмотреть все связи России

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев уверен, что необходимо пересмотреть все связи России с зарубежными государствами. Об этом он заявил во время выступления на встрече с экспертным советом партии «Единая Россия».

«Ничего вечного нет. Нужно вспомнить все и всех, кто нам мешал», — сказал Медведев.

Он также добавил, что в Россию «побегут все, кто проклинает нашу страну, президента, нас с вами и всех, кто работает и не сбежал».

Медведев исключил новый договор с США на тех же условиях, что и ДСНВ
Политика
Дмитрий Медведев

В начале февраля Медведев заявил, что из-за введения регламента о запрете импорта российского газа ЕС лишится порядка 17% этого топлива на фоне суровой зимы. По его мнению, в роли «спасителя» Европы выступят США, однако ставки за расширение содействия будут «несравнимо выше, нежели просто деньги».

«Попавшая в критическую зависимость от американского газа Европа будет делать все, что ей скажут. Причем вопрос тут уже не в Трампе, столь нелюбимом нынешними идиотами. Расплачиваться придется остатками суверенитета членов ЕС», — отметил Медведев.

Дмитрий Медведев Россия
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
