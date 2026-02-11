 Перейти к основному контенту
Общество
0

Огромный астероид пролетит над Землей 14 февраля

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Крупнейший за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в телеграм-канале.

Астероид 162882 (2001 FD58) диаметром около 0,5–1 км пролетит на безопасном расстоянии в несколько миллионов километров от Земли 14 февраля 2026 года.

Это крупнейший объект за последний год, прошедший в зоне радиусом 7,5 млн км вокруг планеты, классифицируемой как потенциально опасной, однако реальной угрозы он не представляет, подчеркнули в пресс-службе РАН.

В РАН оценили данные о столкновении 10-метрового астероида с Землей
Технологии и медиа
Фото:Artsiom P / Shutterstock

Еще двумя потенциально опасными объектами в 2026 году являются астероид 2017 SH33 (~1 км) с шансом столкновения один к 150 млн и 10-метровый 2013 TP4 с самым высоким на текущий год шансом столкновения (один к 45 тыс.), который, однако, к дате сближения, скорее всего, станет статистически незначимым.

Главная угроза для Земли остается от случайных объектов из дальних рубежей Солнечной системы, выявляемых незадолго до пролета, как показал пример 3I/ATLAS (больше километра, обнаружен за пять месяцев до сближения). Для сравнения: крупнейшие метеориты, вызывавшие массовые вымирания на планете, имели размер 10–20 км, Челябинский метеорит — около 20 метров, а болид у Москвы в октябре 2025 года — около одного метра.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
астероид Земля РАН
