В РАН оценили данные о столкновении 10-метрового астероида с Землей

Фото: Artsiom P / Shutterstock

Информация о том, что открытый сегодня астероид CE2XZW2 может столкнуться с Землей, является недостоверной и непроверенной. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным ученых, автором выступил «околонаучный интернет-канал».

«Можно лишь пожалеть о присутствии (к счастью, не в научном сообществе) людей, публикующих псевдосенсационные новости без выдерживания пауз для принятого в науке фактчекинга», — добавили в ИКИ РАН.

Ранее «РИА Новости» опубликовало комментарий старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николая Железнова, который допустил столкновение астероида с Землей. «Номинальная орбита — 3 тыс. км от центра Земли. Это означает, что он столкнется. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая», — сказал Железнов.

Железнов подчеркнул, что пока недостаточно данных, чтобы понять, когда может случиться столкновение, но допустил, что это может произойти уже сегодня, 14 января. Железнов также отметил, что орбита астероида могла быть определена неточно.

Он оценил размер астероида примерно в 20 м и уточнил, что такие тела взрываются в атмосфере Земли и до ее поверхности доходят лишь небольшие обломки.