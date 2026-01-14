 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

В РАН оценили данные о столкновении 10-метрового астероида с Землей

ИКИ РАН опровергло предупреждение о риске столкновения астероида с Землей
Фото: Artsiom P / Shutterstock
Фото: Artsiom P / Shutterstock

Информация о том, что открытый сегодня астероид CE2XZW2 может столкнуться с Землей, является недостоверной и непроверенной. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным ученых, автором выступил «околонаучный интернет-канал».

«Можно лишь пожалеть о присутствии (к счастью, не в научном сообществе) людей, публикующих псевдосенсационные новости без выдерживания пауз для принятого в науке фактчекинга», — добавили в ИКИ РАН.

Ранее «РИА Новости» опубликовало комментарий старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николая Железнова, который допустил столкновение астероида с Землей. «Номинальная орбита — 3 тыс. км от центра Земли. Это означает, что он столкнется. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая», — сказал Железнов.

NASA закрыло данные об астероиде US6 после пролета болида над Москвой
Общество
Фото:Mario Tama / Getty Images

Железнов подчеркнул, что пока недостаточно данных, чтобы понять, когда может случиться столкновение, но допустил, что это может произойти уже сегодня, 14 января. Железнов также отметил, что орбита астероида могла быть определена неточно.

Он оценил размер астероида примерно в 20 м и уточнил, что такие тела взрываются в атмосфере Земли и до ее поверхности доходят лишь небольшие обломки.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
астероид Земля астрономы РАН
Материалы по теме
Ученые оценили шансы на столкновение астероида 2024 YR4 с Луной и Землей
Общество
Мимо Земли пролетел астероид диаметром 2 м
Общество
Самый опасный в 2025 году астероид успешно разминулся с Землей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 18:01
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
«Тоттенхэм» купил футболиста сборной Англии Галлахера Спорт, 20:45
Цены на бриллианты в 2025-ом показали снижение четвертый год подряд Инвестиции, 20:45
Полиция Кипра ответила на данные об обнаружении тела Баумгертнера Общество, 20:41
На Украине введут режим ЧС в энергетике Политика, 20:37
Стал известен бюджет «Чебурашки-2» Технологии и медиа, 20:18
Минюст США заранее допустил применение силы в операции против Мадуро Политика, 20:16
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Bloomberg анонсировал «сибирский взрыв» для погоды в Европе Общество, 20:15
The Hill назвал подарком Китаю вывод авианосца Nimitz из эксплуатации Экономика, 19:59
В РАН оценили данные о столкновении 10-метрового астероида с Землей Технологии и медиа, 19:57
Чем известен погибший участник «калийной войны» с Минском Баумгертнер 19:51
Владельцы акций «Базиса» смогут получить налоговую льготу Инвестиции, 19:42
На Кипре нашли тело пропавшего экс-главы «Уралкалия» Бизнес, 19:34
«Металлург» одержал крупнейшую победу в КХЛ в своей истории Спорт, 19:32