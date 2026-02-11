Путин утвердил положения о Главном штабе войск нацгвардии России
Президент России Владимир Путин утвердил положения о Главном штабе войск национальной гвардии России. Указ размещен на сайте публикования правовых актов.
Среди основных задач генерального штаба названы участие в выработке и реализации государственной политики в установленных сферах деятельности, организация в пределах своей компетенции ведения разведки в целях выполнения войсками национальной гвардии возложенных на них задач, организация применения информационных технологий в деятельности войск национальной гвардии и другие задачи.
Путин в апреле 2016 года объявил о создании Национальной гвардии России. Путин тогда заявил, что новый орган призван заниматься борьбой с терроризмом и организованной преступностью. Как подчеркивал Путин, властям было необходимо поставить под контроль ситуацию с огнестрельным оружием в России.
Нацгвардия была сформирована на базе Внутренних войск МВД.
