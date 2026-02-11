Греф заявил, что пока рано менять «живых» управленцев на ИИ
Искусственный интеллект станет ключевым фактором развития мира, однако передавать ему полномочия управления пока нельзя, считает глава Сбербанка Герман Греф.
«Конечно, в госуправлении сегодня говорить о замене человека совсем рано», — сказал Греф на Первом Международном конгрессе государственного управления, сообщил корреспондент РБК.
По его словам, сейчас рано полностью полагаться на ИИ, но откладывать его внедрение тоже не стоит — это очень серьезная и важная тема, которой нужно заниматься «буквально каждый день».
Технология требует не только трансформации процессов и платформ, но и «ментальной революции» среди тех, кто ее внедряет и разрабатывает.
«Это та ситуация, я бы сказал так, что сегодня рано, а завтра будет поздно... Это сегодня самая главная технология, которая определит развитие мира», — заявил он.
