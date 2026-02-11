 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Греф заявил, что пока рано менять «живых» управленцев на ИИ

Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Искусственный интеллект станет ключевым фактором развития мира, однако передавать ему полномочия управления пока нельзя, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Конечно, в госуправлении сегодня говорить о замене человека совсем рано», — сказал Греф на Первом Международном конгрессе государственного управления, сообщил корреспондент РБК.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о страхе возврата на госслужбу
Общество
Герман Греф

По его словам, сейчас рано полностью полагаться на ИИ, но откладывать его внедрение тоже не стоит — это очень серьезная и важная тема, которой нужно заниматься «буквально каждый день».

Технология требует не только трансформации процессов и платформ, но и «ментальной революции» среди тех, кто ее внедряет и разрабатывает.

«Это та ситуация, я бы сказал так, что сегодня рано, а завтра будет поздно... Это сегодня самая главная технология, которая определит развитие мира», — заявил он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Герман Греф искусственный интеллект чиновники технологии
Герман Греф фото
Герман Греф
бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
Материалы по теме
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о страхе возврата на госслужбу
Общество
Греф сообщил, что ЦБ идет «немного позади» во внедрении ИИ
Финансы
Греф призвал платить чиновникам столько, чтобы вести «не нищенскую» жизнь
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
Болгарская биатлонистка завоевала бронзу на Олимпиаде, победила Симон Спорт, 17:43
Акции ПИК выросли на 3% после сообщения об оферте по выкупу бумаг Инвестиции, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Дума не поддержала запрос к Минцифры об основаниях блокировки Telegram Политика, 17:38
Президент Литвы предложил Европе «не царапать» ворота Кремля Политика, 17:32
Зеленский дал прогноз о сроках завершения конфликта на Украине Политика, 17:31
Калужскому заводу «Кристалл» одобрили бренд «Краш» для алкоголя Вино, 17:24
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В «Яндексе» рассказали, как ИИ-агенты «атакуют» традиционное ПО
РАДИО
 Технологии и медиа, 17:21
«Краснодар» купил сделавшего покер в матче РПЛ уругвайца Спорт, 17:18
Львова-Белова заявила о жалобах матерей на перевозку детей на Украине Общество, 17:17
Авиакомпании скорректировали полеты на Кубу из-за проблем с дозаправкой Политика, 17:11
Кремль не примет участие в первом заседании «Совета мира» Трампа Политика, 17:11
Минфин назвал главный критерий для возврата иностранного бизнеса Политика, 17:01
Греф заявил, что пока рано менять «живых» управленцев на ИИ Технологии и медиа, 17:00