Греф заявил, что пока рано менять «живых» управленцев на ИИ

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Искусственный интеллект станет ключевым фактором развития мира, однако передавать ему полномочия управления пока нельзя, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Конечно, в госуправлении сегодня говорить о замене человека совсем рано», — сказал Греф на Первом Международном конгрессе государственного управления, сообщил корреспондент РБК.

По его словам, сейчас рано полностью полагаться на ИИ, но откладывать его внедрение тоже не стоит — это очень серьезная и важная тема, которой нужно заниматься «буквально каждый день».

Технология требует не только трансформации процессов и платформ, но и «ментальной революции» среди тех, кто ее внедряет и разрабатывает.

«Это та ситуация, я бы сказал так, что сегодня рано, а завтра будет поздно... Это сегодня самая главная технология, которая определит развитие мира», — заявил он.