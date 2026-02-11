Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о трех главных страхах в жизни

Герман Греф (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф назвал три страха в жизни, одним из которых является возвращение на государственную службу. Об этом Греф заявил на Первом международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС, передает корреспондент РБК.

Греф рассказал, что после пяти-шести лет работы в Сбербанке получил предложение от президента России Владимира Путина вернуться на работу в правительство. Тогда глава кредитной организации ответил: «У меня есть три страха в моей жизни. Страх первый — это страх смерти и страх потери близких, друзей и так далее. Страх второй — это страх потери свободы. И третий страх — это страх вернуться на госслужбу», — сказал Греф.

Он также подчеркнул, что период госслужбы стал самым кошмарным в его жизни.

Греф возглавляет Сбербанк с ноября 2007 года. До того, с 1991 по 1998 год, он работал в мэрии Санкт-Петербурга, с января 1998 года входил в состав коллегии Министерства государственного имущества России.

В 1999 году Греф был избран членом коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и руководителем Центра стратегических разработок — некоммерческой организации, занимающейся разработкой долгосрочной экономической стратегии России.

В 2000–2007 годах Греф был министром экономического развития и торговли России, занимался, в частности, вопросами вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).