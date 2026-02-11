Путин назвал теракты общей болью России, о которой нельзя забывать
Теракты, в том числе нападение на школу в Беслане в 2004 году, остаются болью для всей России, и забывать об этом нельзя, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло, передает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора Меняйло рассказал об открытии интерактивного музея, посвященного терактам. Путин ответил: «Хорошо. Это общероссийская боль. Не забывать об этом. <…> Об этом нельзя забывать никогда».
Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года, боевики захватили школу № 1. Террористы три дня удерживали заложников — детей, школьников, учителей и родителей. 3 сентября в здании школы раздались взрывы, после чего спецназ ФСБ пошел на штурм. Во время удержания заложников, взрывов и стрельбы погибли 334 человека, более 700 получили ранения.
