Орнитолог оценил численность воробьев в России

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

В России продолжается февральская перепись воробьев. По предварительным данным, на территории страны обитает около 45 млн особей, сообщил «РИА Новости» орнитолог, директор Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Калякин.

«Для европейской части России цифры относительно понятные — около 20 миллионов и домового, и полевого. В азиатской части мы можем только экстраполировать эти сведения и тогда осторожно заявить о том, что еще по два-три миллиона можно добавить обоим видам для азиатской части", — рассказал Калякин.

По словам ученого, в переписи не учитываются другие виды воробьев, поэтому их численность можно сказать лишь приблизительно. Так, по мнению Калякина, рыжих воробьев в России насчитывается не больше пяти тысяч особей, численность черногрудых воробьев близка к 20-30 тыс. пар.

С 7 по 15 февраля в России проходит перепись воробьев. Она проводится ежегодно в два сезона: в августе и феврале, рассказала ранее член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая. По ее словам, воробьев удобно считать в феврале, «так как они собираются на кустах, активно чирикают и еще не начали период размножения». Участвуют в переписи домовый и полевой воробей.

По словам Мостовой, во всем мире, в частности – в европейских странах, отмечается снижение численности воробьев, однако в России масштабы сокращения популяции назвать нельзя – необходимы данные мониторинга за 10-15 лет. Как пишут организаторы акции, специалистам необходимо собрать сведения о численности воробьев с одних и тех же точек в одни и те же сроки годового цикла на максимально возможной по размерам территории. Принять участие в переписи может любой желающий.