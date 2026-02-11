В Казани разрешили вернуться домой эвакуированным из-за дронов жителям

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Жителям домов микрорайона Залесный в Казани, эвакуированным на время поиска обломков сбитого БПЛА, разрешили вернуться домой из-за отсутствия опасности, сообщила администрация Кировского и Московского районов Казани в телеграм-канале.

«Оперативные службы тщательно убедились в полной безопасности сбитого беспилотника — угрозы нет, все в полном порядке. Жители домов по улице Аксакова могут возвращаться в свои дома. Сотрудники детского сада № 147 — на рабочие места. Всех детей из эвакуированного садика забрали домой родители», — говорится в посте.

Утром 11 февраля Минобороны сообщило о трех беспилотниках, сбитых на территории Татарстана. В целях обеспечения безопасности жителей микрорайона Залесный администрация объявила проведение частичной эвакуации нескольких домов по улице Аксакова и детей из местного детского сада.