В Казани разрешили вернуться домой эвакуированным из-за дронов жителям
Жителям домов микрорайона Залесный в Казани, эвакуированным на время поиска обломков сбитого БПЛА, разрешили вернуться домой из-за отсутствия опасности, сообщила администрация Кировского и Московского районов Казани в телеграм-канале.
«Оперативные службы тщательно убедились в полной безопасности сбитого беспилотника — угрозы нет, все в полном порядке. Жители домов по улице Аксакова могут возвращаться в свои дома. Сотрудники детского сада № 147 — на рабочие места. Всех детей из эвакуированного садика забрали домой родители», — говорится в посте.
Утром 11 февраля Минобороны сообщило о трех беспилотниках, сбитых на территории Татарстана. В целях обеспечения безопасности жителей микрорайона Залесный администрация объявила проведение частичной эвакуации нескольких домов по улице Аксакова и детей из местного детского сада.
