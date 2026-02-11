 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Алиханов заявил о планах за год построить еще два ледокольных газовоза

Антон Алиханов
Антон Алиханов (Фото: Максим Платонов / Business Online / Global Look Press)

В России в текущем году должно завершиться строительство двух серийных газовозов высокого ледового класса. Об этом на заседании комитета Госдумы по промышленной политике заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

«В прошлом году был сдан головной газовоз Arc7 по проекту зарубежной компании, в нынешнем году будет завершено строительство еще двух», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»). Еще два газовоза планируют сдать в 2027 году.

Алиханов добавил, что в ближайшее время в России начнут разработку технического проекта отечественного газовоза. Его эскизный проект уже завершен.

Экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда
Бизнес
Фото:Сергей Красноухов / ТАСС

В конце декабря 2025 года в первый рейс по Северному морскому пути вышел танкер-газовоз ледового класса «Алексей Косыгин». Длина судна составляет 300 м, ширина — около 50 м. Газовоз способен перевозить до 172 тыс. куб. м СПГ.

«Алексей Косыгин» — головное судно серии ледокольных газовозов, строящихся на верфи «Звезда». Оператором проекта стала компания «Роснефть». Его ключевая задача — обеспечить круглогодичную навигацию по Севморпути и повысить независимость России в перевозках СПГ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
танкер СПГ Антон Алиханов
Антон Алиханов фото
Антон Алиханов
политик, глава Минпромторга России
17 сентября 1986 года
Материалы по теме
МИД Британии рассказал, когда запретит услуги перевозчикам СПГ из России
Политика
Польша захотела стать главным хабом для экспорта СПГ в Европу
Политика
Bloomberg узнал, что Россия отправила в Китай СПГ вопреки санкциям
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
У техникума в Анапе произошла стрельба Политика, 14:38
Путин назвал теракты общей болью России, о которой нельзя забывать Политика, 14:36
Die Zeit раскрыл личности арестованных за диверсию на корабле ВМС ФРГ Политика, 14:34
Бывшая норвежского биатлониста отказалась простить его измену Спорт, 14:34
Второй запрет для Украины. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 14:30
Орнитолог оценил численность воробьев в России Общество, 14:29
Европарламент одобрил кредит Украине на €90 млрд Политика, 14:29
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Каждый седьмой россиянин признался, что вообще не пользуется интернетом Общество, 14:28
«Тоттенхэм» уволил главного тренера Спорт, 14:21
Россия решила сохранить мораторий на нарушение ДСНВ с условием для США Политика, 14:19
В Киеве признали уничтожение российскими дронами завода по выпуску БПЛА Политика, 14:16
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15
Лавров завил, что США придерживаются «доктрины Донро» Политика, 14:13
Норвежский лыжник покинул Олимпиаду из-за простуды Спорт, 14:02