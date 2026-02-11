Алиханов заявил о планах за год построить еще два ледокольных газовоза

Антон Алиханов (Фото: Максим Платонов / Business Online / Global Look Press)

В России в текущем году должно завершиться строительство двух серийных газовозов высокого ледового класса. Об этом на заседании комитета Госдумы по промышленной политике заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

«В прошлом году был сдан головной газовоз Arc7 по проекту зарубежной компании, в нынешнем году будет завершено строительство еще двух», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»). Еще два газовоза планируют сдать в 2027 году.

Алиханов добавил, что в ближайшее время в России начнут разработку технического проекта отечественного газовоза. Его эскизный проект уже завершен.

В конце декабря 2025 года в первый рейс по Северному морскому пути вышел танкер-газовоз ледового класса «Алексей Косыгин». Длина судна составляет 300 м, ширина — около 50 м. Газовоз способен перевозить до 172 тыс. куб. м СПГ.

«Алексей Косыгин» — головное судно серии ледокольных газовозов, строящихся на верфи «Звезда». Оператором проекта стала компания «Роснефть». Его ключевая задача — обеспечить круглогодичную навигацию по Севморпути и повысить независимость России в перевозках СПГ.