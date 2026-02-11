Суд заочно приговорил грузинского наемника к пожизненному сроку
Российский суд заочно приговорил к пожизненному сроку грузинского наемника Георгия Чубетидзе, расстрелявшего в Донбассе пятерых военных, сообщил следственный комитет.
«Судом Чубетидзе приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении СК.
Мужчина признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса — участие наемника в вооруженном конфликте и четырех эпизодов преступления, предусмотренного ст. 317 — посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности.
В ходе участия в вооруженном конфликте Чубетидзе, находясь на территории ДНР и ЛНР, в 2015–2016 и 2023 годах, совершил убийства пяти военнослужащих, расстреляв их из огнестрельного оружия, пояснил СК.
