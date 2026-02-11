Spiegel узнал о планах Берлина сменить посла в России

Берлин планирует ротацию дипломатов, в частности, посол в России Ламбсдорфф станет главой дипмиссии в Израиле, а его сменит посол в Мексике Клеменс фон Гетце, пишет Spiegel. Кабмин должен утвердить назначения 11 февраля

По предложению главы немецкого МИДа Йоханна Вадефуля в правящей коалиции согласовали плановую ротацию глав дипмиссий, сообщили источники Der Spiegel в правительственных кругах. По их данным, список назначений должен быть утвержден кабмином в среду, 11 февраля.

В планах, в частности, переход посла Германии в России Александра Ламбсдорффа на пост главы дипмиссии в Израиле, чтобы заменить уходящего в отставку Штеффена Зайберта, занимавшего эту должность с 2022 года. Ожидается, что Ламбсдорффа сменит посол в Мексике Клеменс фон Гетце. Spiegel пишет, что он «имеет большой опыт работы в сфере внешней политики и политики безопасности и ранее работал послом в Тель-Авиве, Пекине и Токио».

По информации издания, пост фон Гетце, в свою очередь, займет посол в Мадриде Маргарет Госсе, а ее сменит глава немецкой дипмиссии в Киеве Хайко Томс. В статье говорится, что это довольно неожиданный шаг и Берлин еще не принял решения о преемнике Томса.

По данным Spiegel, также сменятся послы Германии в Индии, Китае и Бразилии. Нынешний глава дипмиссии в Нью-Дели Филипп Аккерман возглавит посольство в Пекине, а его сменит Джаспер Вик, который занимает должность политического директора в Минобороны. Вик уже был послом в Индии в 2017-2020 годах.

Глава немецкой дипмиссии в Пекине Патрисия Флор перейдет на должность посла в Бразилии, сменив уходящую на пенсию Беттину Каденбах.

«Каждое лето в Министерстве иностранных дел в так называемый единый день назначения сменяются многие коллеги, а также множество руководителей немецких дипломатических представительств», — заявили в МИДе Германии в ответ на запрос Spiegel о комментариях.

Александр Ламбсдорфф стал послом Германии в России летом 2023 года. До этого он занимал различные должности в посольстве в Вашингтоне и немецком МИДе, также был депутатом Европарламента. Перед назначением главой дипмиссии в Москве работал в бундестаге (немецком парламенте), входил в комитеты по обороне и по иностранным делам.

Ламбсдорфф — остзейский граф, происходит из немецко-балтийского дворянского рода. Его отец также был дипломатом и в 1980-х возглавлял культурный отдел посольства Германии в Москве, в 1991-м он стал первым послом ФРГ в независимой Латвии. Дед Ламбсдорффа в начале прошлого века был подданным Российской империи.