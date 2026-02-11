 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Spiegel узнал о планах Берлина сменить посла в России

Spiegel: Германия решила сменить посла в России
Берлин планирует ротацию дипломатов, в частности, посол в России Ламбсдорфф станет главой дипмиссии в Израиле, а его сменит посол в Мексике Клеменс фон Гетце, пишет Spiegel. Кабмин должен утвердить назначения 11 февраля

По предложению главы немецкого МИДа Йоханна Вадефуля в правящей коалиции согласовали плановую ротацию глав дипмиссий, сообщили источники Der Spiegel в правительственных кругах. По их данным, список назначений должен быть утвержден кабмином в среду, 11 февраля.

В планах, в частности, переход посла Германии в России Александра Ламбсдорффа на пост главы дипмиссии в Израиле, чтобы заменить уходящего в отставку Штеффена Зайберта, занимавшего эту должность с 2022 года. Ожидается, что Ламбсдорффа сменит посол в Мексике Клеменс фон Гетце. Spiegel пишет, что он «имеет большой опыт работы в сфере внешней политики и политики безопасности и ранее работал послом в Тель-Авиве, Пекине и Токио».

По информации издания, пост фон Гетце, в свою очередь, займет посол в Мадриде Маргарет Госсе, а ее сменит глава немецкой дипмиссии в Киеве Хайко Томс. В статье говорится, что это довольно неожиданный шаг и Берлин еще не принял решения о преемнике Томса.

В Германии осудили решение Евросоюза о запрете поставок российского газа
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

По данным Spiegel, также сменятся послы Германии в Индии, Китае и Бразилии. Нынешний глава дипмиссии в Нью-Дели Филипп Аккерман возглавит посольство в Пекине, а его сменит Джаспер Вик, который занимает должность политического директора в Минобороны. Вик уже был послом в Индии в 2017-2020 годах.

Глава немецкой дипмиссии в Пекине Патрисия Флор перейдет на должность посла в Бразилии, сменив уходящую на пенсию Беттину Каденбах.

«Каждое лето в Министерстве иностранных дел в так называемый единый день назначения сменяются многие коллеги, а также множество руководителей немецких дипломатических представительств», — заявили в МИДе Германии в ответ на запрос Spiegel о комментариях.

Александр Ламбсдорфф стал послом Германии в России летом 2023 года. До этого он занимал различные должности в посольстве в Вашингтоне и немецком МИДе, также был депутатом Европарламента. Перед назначением главой дипмиссии в Москве работал в бундестаге (немецком парламенте), входил в комитеты по обороне и по иностранным делам.

Ламбсдорфф — остзейский граф, происходит из немецко-балтийского дворянского рода. Его отец также был дипломатом и в 1980-х возглавлял культурный отдел посольства Германии в Москве, в 1991-м он стал первым послом ФРГ в независимой Латвии. Дед Ламбсдорффа в начале прошлого века был подданным Российской империи.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Теги
ротация посол ФРГ МИД Германии
Материалы по теме
Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе
Политика
Россия решила выслать немецкого дипломата
Политика
МИД Франции проинформировал Россию об ограничениях для дипломатов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов Политика, 00:41
Патриарх выразил соболезнования после гибели священника в Запорожье Общество, 00:31
Юристы объяснили регистрацию ушедшими компаниями товарных знаков в России Бизнес, 00:12
Глава ОКР не исключил попыток отсудить бронзу в скиатлоне для Коростелева Спорт, 00:09
Новый владелец Домодедово рассказал о планах на актив Бизнес, 00:07
Spiegel узнал о планах Берлина сменить посла в России Политика, 00:04
Bloomberg рассказал, кто может стать преемником Эрдогана Политика, 00:02
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Как сноубордистка олимпийской сборной России оказалась в файлах Эпштейна Спорт, 00:01
Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что не верит в возвращение McDonald's Бизнес, 00:00
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 10 фев, 23:50
Что известно об ограничении работы Telegram в России Технологии и медиа, 10 фев, 23:38
Плющенко заявил, что в произвольной Гуменник может занять хорошее место Спорт, 10 фев, 23:36
В РПЦ сочли книгу Алаудинова ведущей к ереси Политика, 10 фев, 23:31
Команда Гуменника пыталась подобрать музыку к выступлению с помощью ИИ Спорт, 10 фев, 23:20