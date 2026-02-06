 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Курскую область 20 раз за сутки атаковали артиллерией

Хинштейн: Курскую область за сутки 20 раз обстреляла артиллерия
Фото: Diego Fedele / Getty Images
В период с 9:00 мск 5 февраля до 7:00 6 февраля над Курской областью сбили 23 беспилотника, а по отселенным районам региона 20 раз применили артиллерию. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Всего в период с 9:00 5 февраля до 7:00 6 февраля сбиты 23 вражеских беспилотника различного типа. 20 раз враг применил артиллерию по отселенным районам», — написал глава региона.

Он добавил, что еще пять раз территорию области атаковали при помощи сброса взрывных устройств с дронов. Хинштейн отметил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Хинштейн рассказал, что освобожденные из плена жители приехали в Курск
Политика

Накануне Хинштейн сообщил, что за сутки над регионом сбили 27 беспилотников, а отселенные районы области подверглись артиллерийским атакам 16 раз. Тогда также никто не пострадал, повреждения получили дома и автомобиль в селе Михайловка Рыльского района.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Луценко
Курская область Александр Хинштейн артиллерия БПЛА
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
