Rzeczpospolita нашла в польской армии металлические каски времен СССР
Металлические каски, произведенные во времена социалистической Польской народной республики, до сих пор используются в армии, сообщает газета Rzeczpospolita.
Резервисты по-прежнему получают эти каски во время учений, при этом в начале 2024 года Минобороны сообщало о планах полностью отказаться от «устаревших металлических касок» и их замены современными композитными шлемами образца FAST.
В рамках многолетних контрактов обеспечена поставка 21 тыс. комплектов новых касок, отметил тогда замминистра обороны Павел Бейда. Он также добавил, что каски модели 67/75 не были сняты с вооружения, но в настоящее время солдаты их не используют.
В конце 2025 года Польша объявила о планах построить систему обороны от дронов стоимостью в €2 млрд. Новые системы ПВО будут включать пулеметы, ракеты и системы подавления БПЛА.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8