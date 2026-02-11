 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Rzeczpospolita нашла в польской армии металлические каски времен СССР

Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Металлические каски, произведенные во времена социалистической Польской народной республики, до сих пор используются в армии, сообщает газета Rzeczpospolita.

Резервисты по-прежнему получают эти каски во время учений, при этом в начале 2024 года Минобороны сообщало о планах полностью отказаться от «устаревших металлических касок» и их замены современными композитными шлемами образца FAST.

В Польше резко выросло количество желающих воевать за страну
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

В рамках многолетних контрактов обеспечена поставка 21 тыс. комплектов новых касок, отметил тогда замминистра обороны Павел Бейда. Он также добавил, что каски модели 67/75 не были сняты с вооружения, но в настоящее время солдаты их не используют.

В конце 2025 года Польша объявила о планах построить систему обороны от дронов стоимостью в €2 млрд. Новые системы ПВО будут включать пулеметы, ракеты и системы подавления БПЛА.

