 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Телескоп «Хаббл» запечатлел «световое шоу» вокруг умирающей звезды

Фото: NASA, ESA, Bruce Balick (UWashington)
Фото: NASA, ESA, Bruce Balick (UWashington)

Телескоп «Хаббл» запечатлел «световое шоу» вокруг быстро умирающей звезды в созвездии Лебедя. Космический телескоп передал детальное изображение туманности Яйцо, которая находится на расстоянии около 1 тыс. световых лет от Земли. Об этом сообщила пресс-служба проекта «Космический телескоп «Хаббл».

На снимке видно взаимодействие света и тени в туманности Яйцо, сформированной из недавно выброшенной звездной пыли. Центральная звезда скрыта плотным облаком пыли, однако ее лучи пробиваются через полярное «око». Этот свет исходит от пылевого диска, выброшенного с поверхности звезды всего несколько сотен лет назад.

Ученые предупредили о «черных лебедях» на Солнце в ближайшие дни
Общество

Телескоп «Хаббл» — совместный проект ЕКА и НАСА. Находится на орбите Земли с 1990 года. Благодаря его работе ученые получили карты поверхности Плутона, дополнительные данные о планетах вне Солнечной системы, открыли новый спутник Нептуна — Гиппокамп.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
звезда телескоп снимок
Материалы по теме
Ученые предупредили о «черных лебедях» на Солнце в ближайшие дни
Общество
На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба
Общество
Рекордный радиационный шторм вызвал сильную магнитную бурю. Инфографика
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
В Казахстане конфисковали более 850 тыс. $ у владельцев казино 1Win Финансы, 13:07
ГАИ Подмосковья приостановила выдачу прав и регистрацию авто из-за сбоя Общество, 12:59
Нет прогресса в английском: что делать с эффектом плато Образование, 12:56
Украинец нарушил запрет МОК. Что происходит на Олимпиаде-2026 Спорт, 12:55
Лавров пригрозил «адекватными контрмерами» из-за милитаризации Гренландии Политика, 12:55
Ректор МФТИ назвал наиболее востребованные специальности в ближайшие годы
РАДИО
 Общество, 12:55
СК сообщил, что генералу Алексееву продолжают оказывать медпомощь Политика, 12:53
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Писарев ответил на сообщения о своей кандидатуре на смену Богомолову Общество, 12:52
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде Спорт, 12:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:50
Белозеров назвал главную задачу для РЖД на 2026 год Бизнес, 12:50
Дуров объявил о «самом масштабном редизайне» Telegram для Android Технологии и медиа, 12:47
В посольстве Германии ответили на сообщения о назначении нового посла Политика, 12:46
Константин Богомолов решил покинуть Школу-студию МХАТ. Что случилось Life, 12:42