Телескоп «Хаббл» запечатлел «световое шоу» вокруг умирающей звезды

Фото: NASA, ESA, Bruce Balick (UWashington)

Телескоп «Хаббл» запечатлел «световое шоу» вокруг быстро умирающей звезды в созвездии Лебедя. Космический телескоп передал детальное изображение туманности Яйцо, которая находится на расстоянии около 1 тыс. световых лет от Земли. Об этом сообщила пресс-служба проекта «Космический телескоп «Хаббл».

На снимке видно взаимодействие света и тени в туманности Яйцо, сформированной из недавно выброшенной звездной пыли. Центральная звезда скрыта плотным облаком пыли, однако ее лучи пробиваются через полярное «око». Этот свет исходит от пылевого диска, выброшенного с поверхности звезды всего несколько сотен лет назад.

Телескоп «Хаббл» — совместный проект ЕКА и НАСА. Находится на орбите Земли с 1990 года. Благодаря его работе ученые получили карты поверхности Плутона, дополнительные данные о планетах вне Солнечной системы, открыли новый спутник Нептуна — Гиппокамп.