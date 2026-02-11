 Перейти к основному контенту
Бастрыкин возбудил дело против экс-судьи из Ухты за «северные выплаты»

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ухтинского городского суда в отставке Галины Найдиной, сообщает пресс-служба СК.

Дело возбуждено с согласия Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса (мошенничество при получении выплат).

«Найдина переехала из города Ухта в Тверскую область, не сообщив об этом в установленном порядке. Это привело к продолжению осуществления ей выплат компенсации за работу в условиях Крайнего Севера, хотя право на получение этих компенсаций было утрачено», — говорится в сообщении. В результате подобных действий с февраля 2014 по сентябрь 2019 года бывшая судья незаконно получила более 7 млн руб.

Более 40 выплат в России проиндексировали на 5,6%
Общество

В ноябре 2025 года МВД раскрыло мошеннические действия при получении выплат, связанных с рождением детей. Так, 21-летняя безработная жительница Камчатского края пришла в МФЦ с поддельными документами о рождении у нее близнецов.

За двух детей молодая «мать» получила более 935 тыс. руб. В отношении нее возбудили уголовное действие о мошенничестве при получении выплат, за что грозит до шести лет лишения свободы.

