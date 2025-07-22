В лагере «Аленушка» в Челябинской области у 28 детей выявили кишечную инфекцию

В лагере в Челябинской области отравились почти 30 детей

Лагерь «Аленушка» на озере Еланчик в Челябинской области (Фото: Южно-Уральская железная дорога)

В детском оздоровительном лагере «Аленушка» на озере Еланчик в Челябинской области дети обратились за медицинской помощью из-за острой кишечной инфекции, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

«В связи с жалобами на плохое самочувствие в ходе медицинской диагностики в период с 21 по 22 июля 2025 года у нескольких детей возрастом от 7 до 16 лет выявлены признаки острой кишечной инфекции. Состояние здоровья несовершеннолетних удовлетворительное», — рассказали следователи.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.

На Южно-Уральской железной дороге, которой принадлежит лагерь, сообщили РБК, что заболевшие обратились в медицинский блок ночью 22 июля.

«28 детей почувствовали недомогание, <...> дети помещены в медицинский изолятор лагеря, где им оказывают необходимую помощь. Пять детей отправлены в больницу», — уточнила пресс-служба.

В связи с этим руководство лагеря приняло решение о досрочном завершении смены, родителям вернут деньги за путевки.

Компания уточнила, что в лагере провели санитарную обработку и участили обработку в кухне, спальнях и на остальной территории. Там также отметили, что перед открытием заезда провели полную подготовку согласно требованиям санитарно-гигиенической и пожарной безопасности, а также мер недопущения травматизма.

«Перед открытием лагерь получил заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава Челябинской области и Роспотребнадзор региона.

В начале июня в лагере «Орленок» в Калачинском районе Омской области отравились 11 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Тогда возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — ч. 1 ст. 238 УК.



По данным следствия, вечером 5 июня несколько детей, отдыхающих в лагере, почувствовали недомогание. Утром их состояние ухудшилось, и они обратились за медицинской помощью.