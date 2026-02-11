Главком армии Норвегии предложил создать горячую линию с Россией

Эйрик Кристофферсен (Фото: Lise Aserudvia / Reuters)

Создание прямой горячей линии между военными ведомствами Норвегии и России поможет предотвратить случаи недопонимания, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью The Guardian.

«Он рекомендовал создать военную горячую линию между двумя столицами, чтобы иметь канал связи и избежать эскалации на основе недопонимания. Он сказал, что действия России на Крайнем Севере в целом были менее агрессивными, чем действия в Балтийском море», — написало издание.

По словам Кристофферсена, все случаи нарушения воздушного пространства Норвегии со стороны России были вызваны именно недоразумениями, на которые российская сторона отреагировала «очень профессионально и предсказуемо».

Россия и Норвегия по-прежнему поддерживают прямой контакт по вопросам поисково-спасательных операций в Баренцевом море, на границе регулярно проводятся встречи представителей вооруженных сил обеих стран, добавил Кристофферсен.

Ранее об угрозе Норвегии со стороны России заявили глава норвежской разведывательной службы Нильс Стенсонес и министр обороны Тор Сандвик. По словам Сандвика, помимо Москвы «реальную угрозу» для Норвегии и ее союзников представляет также Пекин. Стенсонес, в свою очередь, сказал, что страны будут делить мир на «сферы интересов».