Политика
0

Главком армии Норвегии предложил создать горячую линию с Россией

Эйрик Кристофферсен
Эйрик Кристофферсен (Фото: Lise Aserudvia / Reuters)

Создание прямой горячей линии между военными ведомствами Норвегии и России поможет предотвратить случаи недопонимания, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью The Guardian.

«Он рекомендовал создать военную горячую линию между двумя столицами, чтобы иметь канал связи и избежать эскалации на основе недопонимания. Он сказал, что действия России на Крайнем Севере в целом были менее агрессивными, чем действия в Балтийском море», — написало издание.

По словам Кристофферсена, все случаи нарушения воздушного пространства Норвегии со стороны России были вызваны именно недоразумениями, на которые российская сторона отреагировала «очень профессионально и предсказуемо».

Главы разведки и Минобороны Норвегии назвали Россию угрозой
Политика
Тор Сандвик

Россия и Норвегия по-прежнему поддерживают прямой контакт по вопросам поисково-спасательных операций в Баренцевом море, на границе регулярно проводятся встречи представителей вооруженных сил обеих стран, добавил Кристофферсен.

Ранее об угрозе Норвегии со стороны России заявили глава норвежской разведывательной службы Нильс Стенсонес и министр обороны Тор Сандвик. По словам Сандвика, помимо Москвы «реальную угрозу» для Норвегии и ее союзников представляет также Пекин. Стенсонес, в свою очередь, сказал, что страны будут делить мир на «сферы интересов».

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Валерия Антонова
Норвегия горячая линия военные
