Общество⁠,
0

«Радиостанции Судного дня» передала слово «нищенка»

Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Российская «Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) передала 9 февраля в 12:47 мск слово «нищенка», сообщил телеграм-канал, который отслеживает активность на частоте.

В эфир было передано сообщение «НЖТИ 57875 НИЩЕНКА 5460 1904».

В эфире «Радио Судного дня» прозвучало слово «слабость»
Общество
Фото:Сергей Булкин / ТАСС

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с 1970-х на частоте 4625 кГц. Она также доступна для прослушивания онлайн. Относится к номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур.

Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это «жужжание» изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями.

Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. «Жужжалку» также называют «Радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.

В четверг, 5 февраля, на частоте были зафиксированы слова «Вьюнопень», «Анжу», «Судьбина».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
радиостанция УВБ-76 (Жужжалка)
