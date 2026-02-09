«Радиостанции Судного дня» передала слово «нищенка»
Российская «Радиостанция Судного дня» (УВБ-76) передала 9 февраля в 12:47 мск слово «нищенка», сообщил телеграм-канал, который отслеживает активность на частоте.
В эфир было передано сообщение «НЖТИ 57875 НИЩЕНКА 5460 1904».
УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с 1970-х на частоте 4625 кГц. Она также доступна для прослушивания онлайн. Относится к номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур.
Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это «жужжание» изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями.
Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. «Жужжалку» также называют «Радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.
В четверг, 5 февраля, на частоте были зафиксированы слова «Вьюнопень», «Анжу», «Судьбина».
