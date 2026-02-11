Ford потерял $900 млн после директивы о пошлинах Трампа

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Компания Ford Motor Co. понесет дополнительные убытки в размере около $900 млн из-за изменений в тарифной политике администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление финансового директора компании Шерри Хаус.

Согласно новой директиве, полученной Ford 23 декабря 2025 года, компания могла применять льготные условия по тарифам на импортные автозапчасти только с ноября, а не с мая, как изначально планировалось. Это решение привело к тому, что общие таможенные расходы автогиганта в 2025 году достигли $2 млрд, что вдвое превысило первоначальные ожидания. Аналогичный уровень расходов на тарифы ожидается и в текущем году.

Несмотря на возросшее фискальное давление, Ford рассчитывает, что рост спроса на высокомаржинальные пикапы и внедорожники позволит компании достичь операционной прибыли в размере до $10 млрд уже в 2026 году.

Ранее в декабре Ford также объявил о масштабной реструктуризации своего электромобильного бизнеса, которая привела к списанию $19,5 млрд. Убытки электромобильного подразделения по итогам года сократились до $4,8 млрд по сравнению с $5,1 млрд годом ранее.

В марте 2025 года Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и запчастей. Речь шла обо всех машинах, которые не выпускаются в США. В администрации президента уточняли, что ожидаемая прибыль от тарифов должна составить около $100 млрд в год. На фоне этого решения акции General Motors Co. и Ford Motor Co. упали более чем на 5%.

2 марта 2022 года Ford приостановил работу в России, выдав соответствующее уведомление партнерам. В России у Ford есть совместное предприятие с «Соллерс» — Ford Sollers. Как отметили в Ford, ее бизнес в России был сконцентрирован «исключительно на производстве автофургонов и продажах через неконтролируемый пакет акций в Sollers Ford».