Политика⁠,
0

Самолет Нетаньяху пролетел над странами, где действует ордер на арест МУС

Самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пролетел над тремя государствами — членами Международного уголовного суда (МУС), несмотря на выданный в отношении политика ордер на арест, передает TRT World.

Самолет Нетаньяху пролетел над Грецией, Италией и Францией по пути в США, согласно данным с сайта отслеживания полетов. Во всех трех упомянутых странах ратифицирован Римский статут, на основе которого учрежден МУС.

МУС — когда и для чего был создан Международный уголовный суд
База знаний
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды

Юридически государства обязаны сотрудничать с судом, включая выдачу ордеров на арест. Ни одно из них не закрыло воздушное пространство для израильских самолетов, отметил ТРТ.

С 2024 года в отношении Нетаньяху действует выданный МУС ордер на арест, суд подозревает его в «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 по 20 мая 2024 года». В Тель-Авиве называют эту меру антисемитизмом.

8 февраля в офисе Нетаньяху сообщили о запланированной встрече премьер-министра с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения переговоров с Ираном. Встреча пройдет в среду, 11 февраля, в Вашингтоне.

Валерия Антонова
Биньямин Нетаньяху Израиль МУС США
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
