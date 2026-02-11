Азербайджан разрешил экспорт армянских товаров через свою территорию

Азербайджан разрешил Армении экспорт армянской продукции через свою территорию по железной дороге. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью общественной телекомпании Армении.

«Мы все знаем, что железнодорожное сообщение с Арменией через Азербайджан работает без препятствий. Но очень важно отметить, что железнодорожное сообщение из Армении во внешний мир через территорию Азербайджана также открыто. <...> [Представители Баку] подтвердили, что армянский бизнес и экономические субъекты могут использовать азербайджанскую железную дорогу для экспорта», — сказал Пашинян.

По его словам, возможность экспорта армянских товаров через территорию Азербайджана зафиксировали на переговорах в Абу-Даби. Пашинян отметил, что по железной дороге Армения сможет поставлять товары в третьи страны, включая Грузию, Россию, Китай и страны Центральной Азии.

Премьер-министр добавил, что у него сложилось впечатление, что армянский бизнес еще не осознал эту новость. «Потому что, на мой взгляд, наши бизнес-структуры уже должны думать об экспорте», — подчеркнул Пашинян.

8 августа 2025 года прошли переговоры президента США Дональда Трампа с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам этой встречи Ереван и Баку при посредничестве США парафировали двустороннее мирное соглашение.

В октябре 2025 года Алиев заявил, что Баку снимает ограничения на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. В ноябре Пашинян сообщил о готовности Еревана сформировать новые заявки на железнодорожный транзит грузов, в том числе российских, через Азербайджан.