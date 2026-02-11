Патриарх выразил соболезнования после гибели священника в Запорожье
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования губернатору Запорожской области Евгению Балицкому, а также родным и близким настоятеля Успенского храма Сергия Кляхина, погибшего при ракетном обстреле села Скельки Запорожской области. Текст сообщения опубликован на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Настоятель Успенского храма Сергий Кляхин погиб в результате атаки на похоронную процессию. Еще шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести.
«Это злостное преступление, направленное против мирных жителей, провожавших в последний путь своего ближнего, в очередной раз показало сущность нынешнего киевского режима, для которого действительно нет ничего святого», — отметил патриарх Кирилл.
Отдельно он выразил соболезнования епископу Бердянскому и Приморскому Петру. Патриарх попросил его передать слова поддержки родным и близким погибшего священника, а также всем пострадавшим при атаке.
