0

Мужчина погиб в белгородском селе при атаке дрона на автомобиль

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль в селе Муром Шебекинского округа погиб мирный житель, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте... Приношу самые искренние слова соболезнования родным и близким», — написал губернатор.

В момент атаки в автомобиле также находилась женщина, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и ожогами. Транспортное средство сгорело.

Последствия обстрела Старого Оскола в Белгородской области. Фото
Политика

В начале февраля при атаке FPV-дрона на грузовик в селе Червона Дибровка Белгородской области пострадал мужчина.

Водителя транспортного средства госпитализировали в областную клиническую больницу с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица, кабина грузовика сгорела.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники погибшие
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
