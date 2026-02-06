Мужчина погиб в белгородском селе при атаке дрона на автомобиль
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль в селе Муром Шебекинского округа погиб мирный житель, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте... Приношу самые искренние слова соболезнования родным и близким», — написал губернатор.
В момент атаки в автомобиле также находилась женщина, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями и ожогами. Транспортное средство сгорело.
В начале февраля при атаке FPV-дрона на грузовик в селе Червона Дибровка Белгородской области пострадал мужчина.
Водителя транспортного средства госпитализировали в областную клиническую больницу с баротравмой и множественными осколочными ранениями лица, кабина грузовика сгорела.
