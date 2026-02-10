Движение на участке Пресненского Вала перекрыли из-за пожара в жилом доме
В Москве на участке Пресненского Вала перекрыто движение из-за пожара в жилом доме, сообщили в столичном дептрансе.
«От улицы Красная Пресня до улицы Ходынская перекрыто в обоих направлениях. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции сообщили, что обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия.
Ранее на Пресненском Валу загорелся жилой 8-этажный дом. На месте работают экстренные службы. По данным МЧС, пожар тушат в подъезде с 1-го по 8-й этаж на площади 200 кв. м, уже спасено 25 человек.
В столичном Минздраве сообщили, что на месте работают несколько бригад скорой помощи и Центра медицины катастроф.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8