Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства

Джей Ди Вэнс и Ильхам Алиев (Фото: Kevin Lamarque / Getty Images)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали Хартию о стратегическом партнерстве, сообщает посольство США в Азербайджане.

«Этот документ будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Соединенные Штаты привержены продолжению тесного сотрудничества с Азербайджаном в направлении реализации большого потенциала региона Южного Кавказа», — говорится в сообщении посольства.

