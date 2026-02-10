 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства

Джей Ди Вэнс и Ильхам Алиев
Джей Ди Вэнс и Ильхам Алиев (Фото: Kevin Lamarque / Getty Images)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали Хартию о стратегическом партнерстве, сообщает посольство США в Азербайджане.

«Этот документ будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Соединенные Штаты привержены продолжению тесного сотрудничества с Азербайджаном в направлении реализации большого потенциала региона Южного Кавказа», — говорится в сообщении посольства.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Елена Наумова
Азербайджан США
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
