В Москве задержали более 160 мигрантов. Видео
В Москве в ходе рейда задержали более 160 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
На кадрах оперативной съемки — росгвардейцы и сотрудники ОМОН, они заходят в хостел на юго-востоке столицы и начинают проверять его с собаками.
«В результате рейда свыше 160 человек доставлены в территориальные отделы полиции для проверки документов и привлечения к ответственности за выявленные нарушения миграционных правил», — говорится в сообщении.
Днем 10 февраля в полиции Петербурга сообщили, что в распределительном центре на Московском шоссе и в магазинах сети «Перекресток» прошли рейды, направленные на поиск нелегальных работников. В общей сложности проверили около 300 человек — составлено 25 протоколов о нарушении миграционного законодательства, у восьми человек аннулированы патенты.
