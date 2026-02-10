 Перейти к основному контенту
0

В МИД допустили возобновление работы генконсульства США в Екатеринбурге

Представитель МИД: генконсульство США в Екатеринбурге может возобновить работу
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Генконсульство США в Екатеринбурге может возобновить работу, заявил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов на пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника. Ее запись опубликовал пресс-центр «ТАСС-Урал».

«С началом СВО от нас окончательно ушли генеральное консульство Германии, генеральное консульство Чехии, Болгарии и Украины. Генеральное консульство США де-факто сейчас не работает, но де-юро они по идее могут вернуться», — сказал Харлов.

Россия и США договорились восстановить численность персонала посольств
Политика
Вид на здание посольства США в Москве

В настоящее время в городе действуют более 10 консульских учреждений.

Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило работу 1 апреля 2021 года. В диппредставительстве тогда сообщили, что решение было принято после анализа условий работы и вопросов безопасности персонала.

В том же году Соединенные Штаты приостановили работу своего генконсульства во Владивостоке

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Полина Дуганова
Екатеринбург США Россия генконсульство МИД
