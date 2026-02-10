В МИД допустили возобновление работы генконсульства США в Екатеринбурге
Генконсульство США в Екатеринбурге может возобновить работу, заявил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов на пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника. Ее запись опубликовал пресс-центр «ТАСС-Урал».
«С началом СВО от нас окончательно ушли генеральное консульство Германии, генеральное консульство Чехии, Болгарии и Украины. Генеральное консульство США де-факто сейчас не работает, но де-юро они по идее могут вернуться», — сказал Харлов.
В настоящее время в городе действуют более 10 консульских учреждений.
Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило работу 1 апреля 2021 года. В диппредставительстве тогда сообщили, что решение было принято после анализа условий работы и вопросов безопасности персонала.
В том же году Соединенные Штаты приостановили работу своего генконсульства во Владивостоке
