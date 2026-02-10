На «Госуслугах» появился сервис проверки долгов у других людей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На портале «Госуслуги» появился сервис, который позволяет проверить наличие исполнительного производства и причину его возбуждения — как на себя, так и на контрагента. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

В ФССП уточнили, что сервис доступен всем пользователям портала. С его помощью можно узнать номер и дату возбуждения исполнительного производства, основание для его открытия, сумму долга, название и адрес отдела судебных приставов, а также фамилию, имя и отчество пристава. Кроме того, сервис показывает причину и дату прекращения или окончания производства.

Для проверки физического лица нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион, где ведется исполнительное производство. Для проверки юридического лица — название и адрес организации, а также регион ведения исполнительного производства.

Проверка позволит узнать о неисполненных обязательствах по кредитам, алиментам, налогам, штрафам и другим задолженностям, отметили в службе.

Аналогичный сервис с 2012 года работает на сайте ФССП — «Банк данных исполнительных производств — в 2025 году этим сервисом воспользовались 138 млн пользователей.

В январе на портале «Госуслуги» заработал реестр злостных неплательщиков алиментов. Пользователи могут узнать, есть ли у человека долги по алиментам, в каком регионе и на какую сумму.

В пресс-службе Минцифры уточняли, что в реестр попадают должники, которых привлекали к административной или уголовной ответственности за неуплату либо объявляли в розыск. Для проверки конкретного лица требуется указать фамилию, имя, отчество и дату рождения, воспользоваться сервисом можно без авторизации.