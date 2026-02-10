 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На «Госуслугах» появился сервис проверки долгов у других людей

ФССП: на «Госуслугах» появилась возможность проверки исполнительных производств
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На портале «Госуслуги» появился сервис, который позволяет проверить наличие исполнительного производства и причину его возбуждения — как на себя, так и на контрагента. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

В ФССП уточнили, что сервис доступен всем пользователям портала. С его помощью можно узнать номер и дату возбуждения исполнительного производства, основание для его открытия, сумму долга, название и адрес отдела судебных приставов, а также фамилию, имя и отчество пристава. Кроме того, сервис показывает причину и дату прекращения или окончания производства.

Для проверки физического лица нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион, где ведется исполнительное производство. Для проверки юридического лица — название и адрес организации, а также регион ведения исполнительного производства.

Проверка позволит узнать о неисполненных обязательствах по кредитам, алиментам, налогам, штрафам и другим задолженностям, отметили в службе.

Аналогичный сервис с 2012 года работает на сайте ФССП — «Банк данных исполнительных производств — в 2025 году этим сервисом воспользовались 138 млн пользователей.

На «Госуслугах» открыли реестр злостных неплательщиков алиментов
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В январе на портале «Госуслуги» заработал реестр злостных неплательщиков алиментов. Пользователи могут узнать, есть ли у человека долги по алиментам, в каком регионе и на какую сумму.

В пресс-службе Минцифры уточняли, что в реестр попадают должники, которых привлекали к административной или уголовной ответственности за неуплату либо объявляли в розыск. Для проверки конкретного лица требуется указать фамилию, имя, отчество и дату рождения, воспользоваться сервисом можно без авторизации.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Госуслуги Долги данные организации должники
Материалы по теме
ФССП взыскала более ₽100 млрд долгов по алиментам в 2025 году
Общество
Минцифры предупредило о постепенном отказе от входа на «Госуслуги» по СМС
Общество
Алиментщикам закроют «Госуслуги» и запретят комфортно путешествовать
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Россияне провалились на старте. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:30
В России ограничат работу Telegram: какие сервисы ранее блокировали Технологии и медиа, 15:28
«Ростех» впервые представил ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М Технологии и медиа, 15:25
Бутерин изложил концепцию интеграции Ethereum с ИИ. Как это будет Крипто, 15:25
Роскомнадзор заявил о продолжении «последовательных ограничений» Telegram Технологии и медиа, 15:25
В поисках доходности: в какие квартиры инвестировать в 2026 году Недвижимость, 15:24
Италия завоевала золото Олимпиады в смешанной эстафете в шорт-треке Спорт, 15:20
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Мессенджер МАХ опроверг сбой в работе на фоне жалоб пользователей Технологии и медиа, 15:17
ФСБ показала кадры допроса нового фигуранта дела о покушении на Алексеева Политика, 15:17
Инвестор Евгений Юрченко купил более 5% акций ВТБ Финансы, 15:16
Акции владельца Gucci взлетели на 14% на планах «возродить» компанию Инвестиции, 15:13
Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров База знаний, 15:07
В России спрогнозировали подорожание полисов каско на 12% Авто, 15:06