Экс-главу Верховного суда Адыгеи Трахова лишили неприкосновенности

Аслан Трахов (Фото: Верховный суд Республики Адыгея)

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла решение прекратить отставку и, соответственно, лишить полномочий судьи в отставке, в отношении бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова.

«Прекратить отставку судьи, председателя Верховного суда Республики Адыгея Трахова Аслана Исмаиловича», — огласил решение председатель ВККС Николай Тимошин (цитата по РАСПИ).

Сам Трахов не пришел на заседание, однако коллегия сочла возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Согласно закону «О статусе судей», отставкой судьи признается почетный уход или почетное удаление с должности. Прекращение процедуры означает утрату Траховым полномочий судьи в отставке, в том числе неприкосновенности.

Трахов занимал пост главы Верховного суда Адыгеи с 1998 по 2019 год. В сентябре прошлого года Волжский горсуд Волгоградской области постановил обратить в доход государства 214 объектов недвижимости, принадлежащих Трахову, его близким и доверенным лицам. Иск подала Генпрокуратура, указав, что имущество было получено в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Стороны процесса, а также третье лицо попытались обжаловать решение первой инстанции, но оно в итоге вступило в силу — у Трахова изъяли имущество на 13 млрд руб. В конце января заверилось рассмотрение дела, всего привлекались 42 физических и два юрлица.

Материалы дела были направлены в ВКСС, было установлено, что судья нарушил нормы закона «О статусе судей», занимаясь коммерческой деятельностью и покупая имущество на полученные от нее средства.