У экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова изъяли имущество на ₽13 млрд

Аслан Трахов (Фото: ALDOR46 / Wikipedia)

Волгоградский областной суд признал законным решение об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и его семьи, сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

В сентябре 2025 года Волжский городской суд Волгоградской области постановил обратить в доход государства 214 объектов недвижимости, принадлежащих Трахову, его близким родственникам и доверенным лицам. Соответствующий иск подала Генпрокуратура, указав, что имущество было получено в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Стороны процесса, а также третье лицо попытались обжаловать решение первой инстанции. Изучив материалы дела, Волгоградский областной суд оставил жалобы сторон без удовлетворения, а жалобу лица, не привлеченного к участию в деле, без рассмотрения. Решение первой инстанции оставили без изменений, оно вступило в силу.

Как сообщает РАПСИ, стоимость изъятого имущества оценили в 13 млрд руб. Помимо самого Трахова, по делу проходил его сын Рустем. Аслан Трахов возглавлял Верховный суд Адыгеи с 1998 по 2019 год, сейчас судья в отставке.