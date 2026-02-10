 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

Лавров назвал желтизной сообщения об Эпштейне как агенте спецслужб России

Лавров назвал желтизной сообщения о связях Эпштейна со спецслужбами России
Сюжет
Дело Эпштейна
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Глава МИДа Сергей Лавров назвал достойными желтой прессы сообщения, что американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-торговле несовершеннолетними, сотрудничал с российскими спецслужбами и был их агентом.

«Вас уже в желтизну заносит», — сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ, комментируя соответствующие сообщения.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне
Общество
Илон Маск

В начале февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о возможных связях Эпштейна с российскими спецслужбами и сообщил, что правоохранительные органы начнут расследование этой версии.

«Все больше зацепок, все больше информации и все больше комментариев в мировой прессе указывают на подозрение, что этот беспрецедентный педофильский скандал был организован совместно с российскими спецслужбами», — сказал Туск.

Инвестиционный банкир Эпштейн был осужден в 2008 году за склонение несовершеннолетней к проституции. Он был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и также в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь суда.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что такие версии Кремль может прокомментировать «как угодно, только не серьезно».

С декабря прошлого года Минюст США начал публиковать файлы Эпштейна, в которых, в частности, встречаются упоминания россиян, российских бизнесменов и политиков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Сергей Лавров Джеффри Эпштейн спецагент Россия спецслужбы
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Материалы по теме
Карл III пообещал помочь расследовать связи его брата с Эпштейном
Политика
Лавров фразой Высоцкого высказался о «русском следе» в деле Эпштейна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Госдума ужесточила ответственность строителей в России Недвижимость, 14:01
Лавров не увидел логики в словах Писториуса и Мерца о войне с Россией Политика, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Президент Киргизии уволил главу Госкомитета нацбезопасности Общество, 13:49
Посашков не прошел квалификацию в шорт-треке на 1000 м на Олимпиаде Спорт, 13:47
В России появится новый автобренд Tenet Plus Авто, 13:47
Экс-главу Верховного суда Адыгеи Трахова лишили неприкосновенности Политика, 13:39
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кто из россиян выступит за другие сборные на Олимпиаде-2026 Спорт, 13:38
В России ограничат работу Telegram: какие сервисы ранее блокировали Технологии и медиа, 13:37
Южная Корея начала проверку Bithumb после истории с фиктивными биткоинами Крипто, 13:33
История Алены Крыловой. С уральского шорт-трека на олимпийский Спорт, 13:32
Акции VK резко выросли после новости об ограничении работы Telegram Инвестиции, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Лавров назвал желтизной сообщения об Эпштейне как агенте спецслужб России Политика, 13:25