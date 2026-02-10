Лавров назвал желтизной сообщения об Эпштейне как агенте спецслужб России
Глава МИДа Сергей Лавров назвал достойными желтой прессы сообщения, что американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-торговле несовершеннолетними, сотрудничал с российскими спецслужбами и был их агентом.
«Вас уже в желтизну заносит», — сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ, комментируя соответствующие сообщения.
В начале февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о возможных связях Эпштейна с российскими спецслужбами и сообщил, что правоохранительные органы начнут расследование этой версии.
«Все больше зацепок, все больше информации и все больше комментариев в мировой прессе указывают на подозрение, что этот беспрецедентный педофильский скандал был организован совместно с российскими спецслужбами», — сказал Туск.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что такие версии Кремль может прокомментировать «как угодно, только не серьезно».
С декабря прошлого года Минюст США начал публиковать файлы Эпштейна, в которых, в частности, встречаются упоминания россиян, российских бизнесменов и политиков.
