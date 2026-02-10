Лавров назвал желтизной сообщения об Эпштейне как агенте спецслужб России

Сергей Лавров (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Глава МИДа Сергей Лавров назвал достойными желтой прессы сообщения, что американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-торговле несовершеннолетними, сотрудничал с российскими спецслужбами и был их агентом.

«Вас уже в желтизну заносит», — сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ, комментируя соответствующие сообщения.

В начале февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о возможных связях Эпштейна с российскими спецслужбами и сообщил, что правоохранительные органы начнут расследование этой версии.

«Все больше зацепок, все больше информации и все больше комментариев в мировой прессе указывают на подозрение, что этот беспрецедентный педофильский скандал был организован совместно с российскими спецслужбами», — сказал Туск.

Инвестиционный банкир Эпштейн был осужден в 2008 году за склонение несовершеннолетней к проституции. Он был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и также в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь суда.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что такие версии Кремль может прокомментировать «как угодно, только не серьезно».

С декабря прошлого года Минюст США начал публиковать файлы Эпштейна, в которых, в частности, встречаются упоминания россиян, российских бизнесменов и политиков.