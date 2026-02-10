Кубанского депутата Аверьянова на два месяца отправили в СИЗО

Антон Аверьянов (Фото: averyanovanton / VK)

В Краснодаре суд избрал меру пресечения депутату краевого заксобрания Антону Аверьянову и его помощнику Михаилу Агафонову, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд принял решение заключить самого Аверьянова под стражу до 8 апреля, а его помощника отправил под домашний арест. Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве, предусмотренном ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы).

Согласно материалам дела, Аверьянов и его помощник «продавали» место в гордуме Краснодара: обвиняемые с ноября 2024-го по сентябрь 2025-го каждый месяц получали деньги от знакомого, обещая обеспечить ему избрание.

«В общей сумме обвиняемые получили от «кандидата» 6 750 000 рублей», — уточнили в пресс-службе.