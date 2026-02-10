«Энхерту» в третий раз не включили в список жизненно важных лекарств

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС

Комиссия Министерства здравоохранения проголосовала против включения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) трастузумаба дерукстекана, который продается под брендом «Энхерту» и предназначен для лечения пациентов с раком молочной железы, передает корреспондент РБК. Вопрос его включения в перечень рассматривали уже в третий раз.

Ранее внести этот препарат в перечень просили пациентские организации. Препарат показан для пациенток с HER2-положительным раком молочной железы, который характеризуется избытком белка HER2, что приводит к более быстрому росту опухоли и склонность к метастазам.

В перечень ЖНВЛП входят препараты, которые государство бесплатно выдает льготным категориям граждан. Кроме того, цены на лекарства из перечня фиксируются, что позволяет закупать их не выше определенной стоимости независимо от производителя.

Члены комиссии указали, что сейчас применение препарата не регламентировано в клинических рекомендациях и в случае включения в перечень ЖНВЛП может привести к увеличению числа пациентов, которым его будут применять, а значит, и к увеличению затрат на препарат.

Заместитель директора по реализации федеральных проектов НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Тигран Геворкян отметил, что если рассматривать применение препарата «Энхерту» только для пациентов с раком молочной железы при метастазах в головной мозг, то эта группа может составить 300–400. В таком случае, по словам Геворкяна, это было бы допустимо, но пока в клинических рекомендациях не обозначено такое четкое применение. Если же применять «Энхерту» по показаниям, обозначенным в инструкции к препарату, то число пациентов для его использования может составить десятки тысяч человек. В таком случае, считает Геворкян, затраты на препарат будут составлять одну пятую часть всего бюджета, выделяемого на закупку лекарств в онкологии.

В связи с этим он поддерживает необходимость применения «Энхерту», но считает, что необходимо четко определить показания его применения в клинреках.

В ходе заседания комиссии представитель производителя препарата — компании AstraZeneca — предложила снизить цену до 63,5 тыс. руб. за упаковку, хотя раньше речь шла о стоимости около 90 тыс. руб. Представитель компании заявила, что это на 42% дешевле, чем в Германии и Японии — странах его производства.

Руководитель департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Галкин также отметил, что готовую лекарственную форму препарата производит компания Baxter, которая «ультимативно по политическим причинам ушла из России и оставила пациентов в очень тяжелой ситуации». По мнению Галкина, российская система здравоохранения не может рассматривать эту компанию как надежного партнера. При этом в AstraZeneca указали, что все права на препарат принадлежат ей и рисков остановки поставок быть не может.

По словам президента ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирины Борововой, препарат «Энхерту» эффективнее в четыре раза, чем препараты сравнения, а пациентки, которые использовали его, «перешагнули пятилетнюю выживаемость». По словам Борововой, это фактически стойкая ремиссия. Она отметила, что сейчас существует механизм закупки определенного препарата для конкретных пациентов по решению врачебной комиссии, но этот механизм не работает, так как женщины не доживают до решения комиссии и самой закупки.

Она также отметила, что препарат рассматривали для включения в клинические рекомендации, но в обновленном проекте, который вышел в конце января, его не оказалось.



Организация «Ореол жизни», которая помогает женщинам с онкологическими диагнозами и их близким, 9 января обратилась к замминистра здравоохранения Сергею Глаголеву с просьбой включить трастузумаб дерукстекан в перечень ЖНВЛП. Заявки на это лекарство рассматривались соответствующей комиссией Минздрава в августе 2024 года и апреле 2025 года, но оба раза были отклонены. С аналогичной просьбой в адрес правительства и Минздрава обращалось Движение против рака.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что комиссия готова вернуться к вопросу включения препарата в перечень после регламентации применения лекарственного препарата в клинических рекомендациях, разрабатываемых профессиональным сообществом онкологов.

Также комиссия рассмотрела вопрос включения в ЖНВЛП препарата Будесонид+Сальбутамол, и рекомендовала его к включению. «Препарат применяется для снятия симптомов и приступов удушья у пациентов для быстрого бронхолитического и противовоспалительного действия, что позволяет снять риск обострений и летальных исходов при применении базисной терапии. Оба компонента препарата входят в действующие клинические рекомендации», — объяснили решение в Минздраве.