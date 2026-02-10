 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Петербурге прямо из театра госпитализировали актрису Елену Липец

Елена Липец
Елена Липец (Фото: Театр комедии им. Акимова)

Спектакль в Театре комедии им. Акимова в Петербурге отменили в связи с тем, что играющую в нем заслуженную артистку России Елену Липец забрали на машине скорой помощи, сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Действительно, 9 февраля спектакль был отменен в связи с тем, что актрису Елену Липец увезли на скорой. Подробностей, к сожалению, у нас нет», — сообщили в театре.

Актриса стала фигуранткой дела после попытки защитить с ножом сына
Общество
Анна Артамонова

Ранее «Фонтанка» писала об отмене спектакля. По данным издания, актрису, исполнявшую главную роль, чья фамилия не уточнялась, госпитализировали прямо из здания театра.

На 9 февраля в расписании Театре комедии им. Акимова — драматическая комедия в двух действиях «Раневская. Одинокая насмешница», в роли Фаины Раневской — Елена Липец.

Липец — заслуженная артистка России, актриса Александринского театра.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Анастасия Лежепекова
Санкт-Петербург госпитализация театр
Материалы по теме
Долецкая оценила идею ввести строгий дресс-код в театрах
Общество
В Москве завели дело после госпитализации 12 пенсионеров в пансионате
Политика
«Театр песни» Пугачевой завершил реорганизацию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Российские лыжники выбыли после первой гонки. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:28
Макрон заявил, что Европа вместо России получила зависимость США Политика, 12:28
Российские войска заняли поселок к западу от Гуляйполя Политика, 12:22
Коростелев вслед за Непряевой не вышел в четвертьфинал спринта на Играх Спорт, 12:20
Эксперт рассказала, куда россияне нанимаются на зарплату в ₽1 млн
РАДИО
 Общество, 12:20
Кремль заявил об отсутствии сроков нового раунда переговоров по Украине Политика, 12:18
Песков назвал импонирующими заявления Макрона о восстановлении отношений Политика, 12:18
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Какие ИИ-стартапы будут востребованы в 2026 годуПодписка на РБК, 12:14
Песков сообщил о международном телефонном разговоре в графике Путина Политика, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
«Почта России» опровергла информацию об увольнениях в компании Общество, 12:12
Минпромторг разработал законопроект о «российской полке» Бизнес, 12:06
Кубанского депутата Аверьянова на два месяца отправили в СИЗО Политика, 12:03
«Аэрофлот» сообщил об очередях при бронировании субсидий на билеты в ДФО Бизнес, 12:00