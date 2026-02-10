В Петербурге прямо из театра госпитализировали актрису Елену Липец
Спектакль в Театре комедии им. Акимова в Петербурге отменили в связи с тем, что играющую в нем заслуженную артистку России Елену Липец забрали на машине скорой помощи, сообщили РБК в пресс-службе театра.
«Действительно, 9 февраля спектакль был отменен в связи с тем, что актрису Елену Липец увезли на скорой. Подробностей, к сожалению, у нас нет», — сообщили в театре.
Ранее «Фонтанка» писала об отмене спектакля. По данным издания, актрису, исполнявшую главную роль, чья фамилия не уточнялась, госпитализировали прямо из здания театра.
На 9 февраля в расписании Театре комедии им. Акимова — драматическая комедия в двух действиях «Раневская. Одинокая насмешница», в роли Фаины Раневской — Елена Липец.
Липец — заслуженная артистка России, актриса Александринского театра.
