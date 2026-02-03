 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Актриса стала фигуранткой дела после попытки защитить с ножом сына

Актриса Артамонова стала фигуранткой уголовного дела после попытки защитить сына
Анна Артамонова
Анна Артамонова (Фото: moypozyvnoysun / Telegram)

В отношении актрисы московского театра Et Cetera Анны Артамоновой возбудили уголовное дело за то, что та ударила ножом мужчину, накинувшегося на ее сына и его друга. Об этом артистка сообщила агентству «РИА Новости».

«Возбудили уголовное дело на меня, зацепившись за то видео, которое сняла моя дочка, где я цепляю ножом человека, который висит на моем сыне», — сказала она.

Как сообщила РБК пресс-служба главного управления МВД, инцидент произошел 12 января на улице Малая Ботаническая. Конфликт начался со словесной потасовки, переросшей в драку, в ходе которой один из ее участников получил телесные повреждения. Находившаяся рядом родственница пострадавшего 1989 года рождения, в свою очередь, также нанесла одному из участников драки ножевое ранение.

Правоохранительные органы возбудили дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. В то же время правоохранители отметили, что решат, привлекать ли к ответственности людей, нанесших телесные повреждения молодому человеку, уже после того, как экспертиза оценит тяжесть вреда здоровью.

По словам Артамоновой, конфликт начался с перепалки из-за парковки.

В Красноярском крае школьница напала с ножом на одноклассницу
Общество
Фото:Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press

На видеозаписи драки, опубликованной Mash, видно, как трое мужчин избивают двух молодых людей. В какой-то момент к одному из нападавших, удерживающему мужчину, подбегает женщина, наносит ему удар ножом в спину и бежит к остальным участникам конфликта. После этого раненый мужчина поднимается и валит женщину на землю.

По данным телеграм-канала, конфликт начался после того, как водитель по имени Оганес помешал Анне припарковаться. Ссора быстро переросла в потасовку, к месту происшествия подъехали трое сыновей Оганеса и начали жестоко избивать 19-летнего сына актрисы и его друга. Как пишет Mash, у одного из нападавших Анна заметила холодное оружие, после чего и вступила в драку.

Авторы
Теги
Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева, Александра Озерова
актриса ножевое ранение нож потасовка сын уголовное дело новости
