Землетрясение произошло в 30 километрах от Новороссийска, сообщил мэр Андрей Кравченко в телеграм-канале со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую служб (ЕДДС).

Толчки были зафиксированы на глубине более 20 километров. «Повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли», — отметил Кравченко.

«Жители Новороссийска и Анапы почувствовали землетрясение», — говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.

