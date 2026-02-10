 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Жители Новороссийска и Анапы почувствовали землетрясение

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение произошло в 30 километрах от Новороссийска, сообщил мэр Андрей Кравченко в телеграм-канале со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую служб (ЕДДС).

Толчки были зафиксированы на глубине более 20 километров. «Повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли», — отметил Кравченко.

«Жители Новороссийска и Анапы почувствовали землетрясение», — говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края.

Материал дополняется

В Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,8
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Софья Полковникова
Новороссийск землетрясение
