Клишас назвал большой потерей смерть адвоката Генриха Падвы
Смерть адвоката, заслуженного юриста России Генриха Падвы стала большой потерей для юридического сообщества России, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«Большая потеря для всего юридического сообщества. Светлая память. Мои соболезнования близким...» — написал Клишас в своем телеграм-канале.
Информацию о смерти Падвы подтвердил в своем телеграм-канале адвокат Максим Пашков. Он назвал Падву выдающимся адвокатом, профессионалом высочайшего класса и добрым человеком. «То, что в нашей стране нет смертной казни, заслуга Генриха Павловича. Это история», — написал Пашков.
Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года. Он окончил Московский юридический институт, а также истфак Калининского пединститута. В год смерти первого генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина он начал свою адвокатскую карьеру.
До 1971 года Падва работал в Калининской областной коллегии адвокатов. Позже он вступил в Московскую городскую коллегию адвокатов и стал членом ее президиума, а также директором НИИ адвокатуры. С 2002 года он был адвокатом Адвокатской палаты Москвы, а также учредителем и управляющим партнером адвокатского бюро «Падва и партнеры». В исключительных случаях Падва — один из самых высокооплачиваемых адвокатов в России — работал бесплатно.
За вклад в развитие российской адвокатуры его наградили золотой медалью имени Плевако. Также Падва был удостоен почетного знака «Общественное признание». На момент смерти ему было 94 года.
