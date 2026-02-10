 Перейти к основному контенту
Клишас назвал большой потерей смерть адвоката Генриха Падвы

Генрих Падва
Генрих Падва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Смерть адвоката, заслуженного юриста России Генриха Падвы стала большой потерей для юридического сообщества России, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Большая потеря для всего юридического сообщества. Светлая память. Мои соболезнования близким...» — написал Клишас в своем телеграм-канале.

Информацию о смерти Падвы подтвердил в своем телеграм-канале адвокат Максим Пашков. Он назвал Падву выдающимся адвокатом, профессионалом высочайшего класса и добрым человеком. «То, что в нашей стране нет смертной казни, заслуга Генриха Павловича. Это история», — написал Пашков.

Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года. Он окончил Московский юридический институт, а также истфак Калининского пединститута. В год смерти первого генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина он начал свою адвокатскую карьеру.

До 1971 года Падва работал в Калининской областной коллегии адвокатов. Позже он вступил в Московскую городскую коллегию адвокатов и стал членом ее президиума, а также директором НИИ адвокатуры. С 2002 года он был адвокатом Адвокатской палаты Москвы, а также учредителем и управляющим партнером адвокатского бюро «Падва и партнеры». В исключительных случаях Падва — один из самых высокооплачиваемых адвокатов в России — работал бесплатно.

За вклад в развитие российской адвокатуры его наградили золотой медалью имени Плевако. Также Падва был удостоен почетного знака «Общественное признание». На момент смерти ему было 94 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

