В Якутске два человека погибли в провалившейся под лед на Лене машине

В якутском микрорайоне Промышленный на реке Лена под лед провалился автомобиль с восемью людьми. В результате происшествия погибли два человека, сообщает пресс-служба СК по региону.

«По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека. Еще четверо, в том числе водитель, доставлены в медицинское учреждение, находятся на стационарном лечении», — говорится в сообщении.

Экстренные службы работают над извлечением автомобиля из воды и поиском тел. В Службе спасения Якутии сообщили, что на берегу обнаружен труп мужчины в возрасте около 60 лет. По предварительным данным, мужчина сумел выбраться из воды, однако спастись ему не удалось.

По информации спасателей, температура воздуха в Якутске 27 декабря составляла минус 47 градусов.

Ранее о происшествии сообщило МЧС Якутии. В ведомстве уточнили, что в районе места слива сточных вод в протоке Лены под лед провалился автомобиль Toyota Estima. В машине находились восемь человек, в том числе ребенок. Пятеро выбрались самостоятельно, трое, включая несовершеннолетнего, остались в салоне.