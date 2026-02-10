В Max появилась функция создания приватных каналов
Новая функция создания приватного канала появилась в национальном мессенджере Max, она уже доступна пользователям из России и Белоруссии. На канале можно выбрать или отключить реакции на публикации и модерировать заявки на вступление, сообщили РБК в пресс-службе Max.
«Авторы приватных каналов могут публиковать фото, видео и заметки, записывать видеокружки и голосовые сообщения», — говорится в сообщении.
Подписчики могут попасть на канал по ссылке. Заявками на вступление можно управлять, выбрав соответствующую опцию в настройках.
К 14 января 2026 года число пользователей Max достигло 85 млн, по информации пресс-службы сервиса. Ежедневно мессенджером пользуются 55 млн активных пользователей, а число публичных каналов превысило 140 тыс. Их создали блогеры, компании и госорганизации, уточнили тогда в Max.
