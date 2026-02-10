Хегсет пожаловался на нехватку здравого смысла в Вашингтоне

В Вашингтоне не так много здравого смысла, которого ждет президент США Дональд Трамп, заявил министр войны Пит Хегсет во время встречи с рабочими на оборонном заводе Bath Iron Works в штате Мэн. Видео выступления опубликовано на YouTube-канале CBS 13 News.

По словам Хегсета, основная задача министерства — с помощью силы обеспечивать мир, выразив надежду, что силу применять не придется. Однако, если такая необходимость будет создана, военные получат свободу «вести бой так, чтобы победить сокрушительно», исключив «политкорректность», заявил Хегсет.

«И, разумеется, при всем этом президент Трамп ожидает здравого смысла — которого в Вашингтоне не так уж много. Меньше бюрократии, больше стимулов, больше скорости на производстве. Здравый смысл — это и есть приоритеты Министерства войны», — сказал министр.

Хегсет посетил завод в рамках тура «Арсенал свободы». Тур направлен на оживление американской промышленности, укрепление оборонной базы и ускорение поставок для вооруженных сил, говорится на сайте министерства войны.

Основные цели, которые преследуют власти — сокращение бюрократии, поддержка инноваций, долгосрочные контракты для роста промышленности и укрепление принципа «мир через силу».

Трамп еще в начале президентского срока объявил о планах бороться с федеральной бюрократией, для чего создал «Департамент эффективности государственного управления». Ведомство было упразднено в ноябре 2025 года.