Трамп выдвинул Канаде условия открытия моста между Онтарио и Мичиганом
Президент Дональд Трамп заявил, что не позволит Канаде открыть новый мост между Онтарио и Мичиганом, пока США не получат «справедливое» отношение и компенсацию. Об этом он написал в Truth Social
«Мы начнем переговоры — немедленно. При всем том, что мы им предоставили, мы, возможно, должны владеть как минимум половиной этого актива. Доходы, генерируемые за счет американского рынка, будут астрономическими», — сказал республиканец.
Он раскритиковал предыдущую администрацию за разрешение использовать канадские материалы вместо американских (обход закона Buy American), возмутился тарифами на американские молочные продукты и ограничениями на алкоголь. Трамп подчеркнул, что США должны иметь значительную долю в активах моста и получать выгоду от американского рынка, прежде чем мост будет открыт.
Материал дополняется
