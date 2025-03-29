В Вологодской области легкомоторный самолет сел на трассе. Видео
Легкомоторный самолет L-4 совершил вынужденную посадку в Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
По данным ведомства, самолет во время учебного полета вынужденно сел вечером 29 марта на дороге около деревни Лесково.
По данному факту проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса).
В результате инцидента никто не пострадал.
По данным Baza, за штурвалом был директор Вологодского подшипникового завода Александр Горец. Прибывшим на место посадки сотрудникам ГАИ он сказал, что во время полета возникли технические неполадки и садиться пришлось на трассе, у него было разрешение на полет, рассказали источники телеграм-канала.
РБК обратился за комментарием в ЗАО «Вологодский подшипниковый завод».
Читайте РБК в Telegram.
Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине
Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео
МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета
Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика
У россиян вырос уровень счастья
Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру
10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов