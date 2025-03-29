В Вологодской области легкомоторный самолет сел на трассе. Видео

Video

Легкомоторный самолет L-4 совершил вынужденную посадку в Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По данным ведомства, самолет во время учебного полета вынужденно сел вечером 29 марта на дороге около деревни Лесково.

По данному факту проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса).

В результате инцидента никто не пострадал.

По данным Baza, за штурвалом был директор Вологодского подшипникового завода Александр Горец. Прибывшим на место посадки сотрудникам ГАИ он сказал, что во время полета возникли технические неполадки и садиться пришлось на трассе, у него было разрешение на полет, рассказали источники телеграм-канала.

РБК обратился за комментарием в ЗАО «Вологодский подшипниковый завод».