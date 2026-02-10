Школьница упала в обморок после прохода через турникет в школе в Москве

Девочка-подросток потеряла сознание в школе в Москве, пострадавшую увезли в больницу. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки, передает «РИА Новости».

«По факту инцидента, в результате которого ученица 7 класса потеряла сознание и была госпитализирована, незамедлительно начата всесторонняя проверка, в том числе правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

Специалисты разбираются в обстоятельствах инцидента, проверяют состояние и безопасность технического оборудования на входе в школу, а также действия ответственных сотрудников.

По данным телеграм-канала «Москва+», девочка упала в обморок в школе в Чертаново при проходе через турникет. Она ударилась головой, получила электротравму и сотрясение мозга. Ребенка госпитализировали в реанимацию.

Мать подростка в разговоре с «Острожно, новости» заявила, что посмотрела видео с камер вместе со следственным комитетом. «Там отчетливо было видно, как она перекладывает карту к турникету и ее парализует. Это не потеря сознания, когда люди постепенно обтекают и падают, она столбом упала», — рассказала женщина. По ее словам, школа пыталась объяснить ситуацию, как обычную потерю сознания.

В апреле 2023 года ученик пятого класса школы «Лидер-2» в Находке получил удар током от турникета на входе в учреждение, сообщила тогда прокуратура Приморского края в телеграм-канале. Ребенку госпитализация не потребовалась. Турникет был обесточен.