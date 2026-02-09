 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Все канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за непогоды

Канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за сильного ветра
Фото: Сергей Русанов / ТАСС
Фото: Сергей Русанов / ТАСС

На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли все канатные дороги из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

«Канатные дороги: Азау — Кругозор; Кругозор — Мир; Мир-2 — Баштала; Баштала — Чиран — закрываются в связи с погодными условиями (ветер свыше 15 м/с)», — предупредили в сообщении.

До этого пресс-служба сообщила, что канатная дорога Мир — Гарабаши была остановлена по той же причине.

Всего на курорте пять канатных дорог. Четыре из них гондольного вида:

  • Азау — Кругозор (протяженностью 1740 м);
  • Кругозор — Мир (1800 м);
  • Мир — Гарабаши (1686 м);
  • Баштала — Чиран (799 м).

Канатная дорога Мир-2 — Баштала кресельного вида, протяженностью 193 м.

В Кабардино-Балкарии ввели запрет на посещение склонов из-за угрозы лавин
Общество
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

3 февраля в Кабардино-Балкарии ввели полный запрет на посещение горнолыжных склонов — все канатные дороги и трассы для катания были закрыты. Причиной стала опасность схода лавин, которую объявили на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана.

На курорте «Эльбрус» канатные дороги и горнолыжные трассы начали закрывать 1 февраля из-за сильного ветра, плохой видимости и опасности схода лавин. Часть дорог и трасс открыли после 10:00 4 февраля.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Эльбрус канатная дорога непогода ветер Кавказ Кабардино-Балкария
Материалы по теме
В районах проведения Олимпиады погибли четыре человека из-за схода лавин
Спорт
На подъемнике в Степаново в Подмосковье застряли 50 человек
Общество
На курорте Шерегеш закрыли канатную дорогу из-за пожара
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Президент «Барселоны» ушел в отставку ради переизбрания Спорт, 19:34
В Госдуме предложили доработать поправки о лимите банковских карт Финансы, 19:34
Пашинян и Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере Политика, 19:29
Reuters узнал, что в новые санкции ЕС против России попадет порт в Грузии Политика, 19:14
Каллас оценила идею назначить спецпосланника ЕС на переговоры по Украине Политика, 19:07
Changan привезет в Россию кроссовер CS35 Max нового поколения Авто, 19:02
На экс-лидера «Тараканов» завели дело за нарушение закона об иноагентах Политика, 19:02
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Все канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за непогоды Общество, 19:00
«Галс-Цифра» запустила роботов-доставщиков в клубном доме «Космо 4/22» Пресс-релиз, 18:57
Депутат Госдумы подал жалобу на коллегу из-за прозвища Политика, 18:51
Рублевый стейблкоин A7A5 увеличил доходность до 15% годовых Крипто, 18:43
Т-Банк опубликовал программу всероссийского интенсива по финграмотности Радио, 18:40
Zeekr отзовет более 38 тыс. автомобилей 001 Авто, 18:40