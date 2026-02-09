Все канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за непогоды

Фото: Сергей Русанов / ТАСС

На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли все канатные дороги из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

«Канатные дороги: Азау — Кругозор; Кругозор — Мир; Мир-2 — Баштала; Баштала — Чиран — закрываются в связи с погодными условиями (ветер свыше 15 м/с)», — предупредили в сообщении.

До этого пресс-служба сообщила, что канатная дорога Мир — Гарабаши была остановлена по той же причине.

Всего на курорте пять канатных дорог. Четыре из них гондольного вида: Азау — Кругозор (протяженностью 1740 м);

Кругозор — Мир (1800 м);

Мир — Гарабаши (1686 м);

Баштала — Чиран (799 м). Канатная дорога Мир-2 — Баштала кресельного вида, протяженностью 193 м.

3 февраля в Кабардино-Балкарии ввели полный запрет на посещение горнолыжных склонов — все канатные дороги и трассы для катания были закрыты. Причиной стала опасность схода лавин, которую объявили на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана.

На курорте «Эльбрус» канатные дороги и горнолыжные трассы начали закрывать 1 февраля из-за сильного ветра, плохой видимости и опасности схода лавин. Часть дорог и трасс открыли после 10:00 4 февраля.