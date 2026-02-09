 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

В Москве начали строить пешеходный мост на Болотной набережной

Сюжет
Новости Москвы

В Москве начали строить пешеходный мост на Болотной набережной
Video

Столичные строители начали возводить пешеходный мост на Болотной набережной. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Новое сооружение протяженностью порядка 170 м будет располагаться в русле Водоотводного канала и соединит участки Болотной набережной, разделенные ул. Серафимовича. По ходу движения обустроим четыре схода на набережную», — пояснил чиновник.

Строить мост будут с воды со специальной насыпи — проезжая часть останется открытой для движения транспорта. «Сооружение насыпи проведем с двух барж, затем на ней установим свайные фундаменты для 11 опор будущего моста, после этого приступим к оборудованию пролетного строения и перильного ограждения, запланирована установка архитектурно-художественной подсветки», — добавил заммэра.

Сложность и уникальность проекта — в том, что часть работ будет вестись под Малым Каменным мостом в условиях ограниченной высоты. Поэтому в них задействуют специальную технику, подобранную по габаритам.

В результате появления нового моста в столице возникнет единый пешеходный маршрут, который свяжет Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг, заключил Бирюков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что мост соединит Болотную площадь с кинотеатром «Ударник» и пространством ГЭС-2, так что добраться можно будет в два раза быстрее. На сходах оборудуют пандусы для маломобильных граждан. Мост сможет пропускать до 1,5 тыс. человек в час.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Теги
Москва мосты Болотная набережная
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Президент «Барселоны» ушел в отставку ради переизбрания Спорт, 19:34
В Госдуме предложили доработать поправки о лимите банковских карт Финансы, 19:34
Пашинян и Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере Политика, 19:29
Reuters узнал, что в новые санкции ЕС против России попадет порт в Грузии Политика, 19:14
Каллас оценила идею назначить спецпосланника ЕС на переговоры по Украине Политика, 19:07
Changan привезет в Россию кроссовер CS35 Max нового поколения Авто, 19:02
На экс-лидера «Тараканов» завели дело за нарушение закона об иноагентах Политика, 19:02
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Все канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за непогоды Общество, 19:00
«Галс-Цифра» запустила роботов-доставщиков в клубном доме «Космо 4/22» Пресс-релиз, 18:57
Депутат Госдумы подал жалобу на коллегу из-за прозвища Политика, 18:51
Рублевый стейблкоин A7A5 увеличил доходность до 15% годовых Крипто, 18:43
Т-Банк опубликовал программу всероссийского интенсива по финграмотности Радио, 18:40
Zeekr отзовет более 38 тыс. автомобилей 001 Авто, 18:40