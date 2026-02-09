В Москве начали строить пешеходный мост на Болотной набережной

Video

Столичные строители начали возводить пешеходный мост на Болотной набережной. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Новое сооружение протяженностью порядка 170 м будет располагаться в русле Водоотводного канала и соединит участки Болотной набережной, разделенные ул. Серафимовича. По ходу движения обустроим четыре схода на набережную», — пояснил чиновник.

Строить мост будут с воды со специальной насыпи — проезжая часть останется открытой для движения транспорта. «Сооружение насыпи проведем с двух барж, затем на ней установим свайные фундаменты для 11 опор будущего моста, после этого приступим к оборудованию пролетного строения и перильного ограждения, запланирована установка архитектурно-художественной подсветки», — добавил заммэра.

Сложность и уникальность проекта — в том, что часть работ будет вестись под Малым Каменным мостом в условиях ограниченной высоты. Поэтому в них задействуют специальную технику, подобранную по габаритам.

В результате появления нового моста в столице возникнет единый пешеходный маршрут, который свяжет Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг, заключил Бирюков.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что мост соединит Болотную площадь с кинотеатром «Ударник» и пространством ГЭС-2, так что добраться можно будет в два раза быстрее. На сходах оборудуют пандусы для маломобильных граждан. Мост сможет пропускать до 1,5 тыс. человек в час.