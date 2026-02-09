 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Авиакомпания «Россия» продолжит выполнять полеты на Кубу

Международный аэропорт Варадеро, Куба
Международный аэропорт Варадеро, Куба (Фото: Mario Hagen / Shutterstock)

Авиакомпания «Россия» (относится к группе «Аэрофлот») продолжит выполнять программу полетов на Кубу, сообщили в «Аэрофлоте».

В компании также отметили, что маршруты полетов могут быть скорректированы с учетом дозаправки.

«При изменении ситуации «Аэрофлот» оперативно проинформирует пассажиров о статусе выполнения рейсов на Кубу», — говорится в сообщении компании.

Куба предупредила, что топлива для самолетов не будет месяц
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Ранее власти Кубы на фоне энергетического кризиса предупредили авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение 24 часов. Согласно уведомлению NOTAM, выпущенному международным аэропортом имени Хосе Марти в Гаване, в девяти международных аэропортах страны в течение целого месяца — с 10 февраля по 11 марта— не будет топлива Jet A-1 для самолетов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Елена Наумова
Аэрофлот Куба Самолеты
Материалы по теме
Трамп счел, что Куба пойдет на сделку с США из-за «очень плохой ситуации»
Политика
Куба обвинила США в попытке обречь ее на «экстремальные условия жизни»
Политика
Куба объявила режим международного ЧП в ответ на действия США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Экс-игрок «Спартака» ударом головой в лицо спровоцировал массовую драку Спорт, 18:03
Шереметьево заключил договор на приобретение аэропорта Домодедово Общество, 18:01
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:00
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
США перехватили в Индийском океане танкер из-за нарушения санкций Политика, 17:59
Инвестора Галицкого опросили в СК после самоубийства бывшей жены Общество, 17:59
Рейс Москва — Гавана вылетел на Кубу без пассажиров Общество, 17:58
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«Т-Путешествия» запустили программу для поддержки российских отелей Радио, 17:54
Пик роста цен на новостройки в России придется на 2027 год Недвижимость, 17:47
Корректировка курса: как может измениться налогообложение самозанятых Отрасли, 17:46
В Коммунарке выставили на аукцион «коронавирусные» медкорпуса Общество, 17:46
В Минцифры рассказали, как введение базы IMEI повлияет на пользователей Технологии и медиа, 17:46
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян Финансы, 17:44
Т-банк усилил защиту клиентов от телефонного мошенничества Радио, 17:43