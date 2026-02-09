Авиакомпания «Россия» продолжит выполнять полеты на Кубу
Авиакомпания «Россия» (относится к группе «Аэрофлот») продолжит выполнять программу полетов на Кубу, сообщили в «Аэрофлоте».
В компании также отметили, что маршруты полетов могут быть скорректированы с учетом дозаправки.
«При изменении ситуации «Аэрофлот» оперативно проинформирует пассажиров о статусе выполнения рейсов на Кубу», — говорится в сообщении компании.
Ранее власти Кубы на фоне энергетического кризиса предупредили авиакомпании, что топливо для самолетов закончится в течение 24 часов. Согласно уведомлению NOTAM, выпущенному международным аэропортом имени Хосе Марти в Гаване, в девяти международных аэропортах страны в течение целого месяца — с 10 февраля по 11 марта— не будет топлива Jet A-1 для самолетов.
